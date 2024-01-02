Военкор: Польша и страны Прибалтики вступят в конфликт на стороне Киева против Москвы

Тут утверждают, что надо иметь красную кнопку на кухне! Я нарисовал фломастером - не помогает. Теперь я не знаю, то делать.Путин, быстро поменял социализм на капитализм. Он просто либерал. ( мое мнение) . Доброты не вижу.

Сережа милый, вытри свои сопли о слюнявчик. Социализм на капитализм поменял не Путин, а Ельцын с Гайдаром под диктовку Запада (Джефри Сакса, в частности). И устроили невиданный доселе в мире грабеж страны под руководством семибанкирщины: Березовского, Ходорковского, Смоленского, Гусинского, Фридмана и др. И ты, скотина, это прекрасно знаешь. Просто тебе ЦИПсО платит за дебильную ложь.

Sergey Иванов

Милый Сашенька, В вашем выступлении, есть доля правды.Но, вы промолчали о 20 лет правления и принятия участия в грабеже страны. Вопрос простой, почему в 1947 году в СССР снижение цен? А у нас повышение. Учите историю и не увлекайтесь либерализмом. Написать " Просто тебе ЦИПсО платит за дебильную ложь." говорит о твоей тупости и глупости. Твое мнение я прочитал, а мое мнение при мне."Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется,что их еще не украли." Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета...