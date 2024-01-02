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Несекретные материалы

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Военкор: Польша и страны Прибалтики вступят в конфликт на стороне Киева против Москвы

Военкор: Польша и страны Прибалтики вступят в конфликт на стороне Киева против Москвы

В конце уходящего года эксперты любят подводить итоги и делать прогнозы на будущее. Свои умозаключения опубликовал в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

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Комментарии
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Sergey Иванов
Тут утверждают, что надо иметь красную кнопку на кухне! Я нарисовал фломастером - не помогает. Теперь я не знаю, то делать.Путин, быстро поменял социализм на капитализм. Он просто либерал. ( мое мнение) . Доброты не вижу.
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23 час.
АС
Александр Сысоев
Сережа милый, вытри свои сопли о слюнявчик. Социализм на капитализм поменял не Путин, а Ельцын  с Гайдаром под диктовку Запада (Джефри Сакса, в частности). И устроили невиданный доселе в мире грабеж страны под руководством семибанкирщины: Березовского, Ходорковского, Смоленского, Гусинского, Фридмана и др. И ты, скотина, это прекрасно знаешь. Просто тебе ЦИПсО платит за  дебильную ложь.
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12 час.
Sergey Иванов
Милый Сашенька, В вашем выступлении, есть доля правды.Но, вы промолчали о 20 лет правления и принятия участия в грабеже страны.  Вопрос простой, почему в 1947 году  в СССР  снижение цен? А у нас повышение.  Учите историю  и не увлекайтесь либерализмом. Написать &quot; Просто тебе ЦИПсО платит за дебильную ложь.&quot;  говорит о твоей  тупости и глупости. Твое мнение я прочитал, а мое мнение при мне.&quot;Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется,что их еще не украли.&quot;  Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета...
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8 час.

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