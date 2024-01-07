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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рустам Каюмов: «Подходил к четвертой стрельбе и не понимал, что происходит. Когда мне Падин кричал, что ухожу лидером, не мог поверить в это»

Каюмов стал вторым, уступив белорусу Антону Смольскому. Ранее жена биатлониста – Валерия Каюмова – выиграла на этапе в Раубичах спринт.

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