Русский компас Фото: скрин видео с камеры уличного наблюдения/НТВ. Наглеющим мигрантам начали давать отпор.
Кто в больнице, кто в полиции: братья жёстко ответили "шариатскому патрулю"
Комментарии
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Леонид Руси
В первом случае... судимый армянин решил набрать авторитета перед теми, кто младше... и русские... А шёл бы и не искал приключений, то был бы с глазом... Во втором случае... какая скотина дала разрешение в жилой зоне устраивать 5 раз на дню концерты мусульманского пения... ? Причём... одно и тоже... Здесь воняет взяткой... Там же не реально жить...! Или продавть жильё, или переноситьстроение на окраину... После того, как построят... квартиры в высотке подорожают для тех, кто захочет жить рядом... Русских выдавливают... муслимы
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1 час.
Поля Русс
ОБНАГЛЕЛИ ДО ПРЕДЕЛА....ДЕЛАЮТ , ГАДЯТ, ЧТО ИХ ДУШЕ УГОДНО...КОГДА УЖЕ УСЛЫШАТ НАС???
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1 час.
Поля Русс
А МАЛЬЧИШЕК -ОСТАВИТЬ В ПОКОЕ...ЭТОТ МУСЛИМ, УЖЕ СУДИМЫЙ, ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ....ТВАРИ, ОБНАГЛЕЛИ..ГЛАЗА ЛИШИЛСЯ? А МАЛЬЧИШКИ МОГЛИ ПОСТРАДАТЬ СТРАШНЕЕ....ВЕДЬ ЭТИ АБОРИГЕНЫ НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ...
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1 час.
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