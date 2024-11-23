Кто в больнице, кто в полиции: братья жёстко ответили "шариатскому патрулю"

Леонид Руси

В первом случае... судимый армянин решил набрать авторитета перед теми, кто младше... и русские... А шёл бы и не искал приключений, то был бы с глазом... Во втором случае... какая скотина дала разрешение в жилой зоне устраивать 5 раз на дню концерты мусульманского пения... ? Причём... одно и тоже... Здесь воняет взяткой... Там же не реально жить...! Или продавть жильё, или переноситьстроение на окраину... После того, как построят... квартиры в высотке подорожают для тех, кто захочет жить рядом... Русских выдавливают... муслимы