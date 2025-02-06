Овчинский: снесено более 560 старых домов в Москве по реновации

Со старта программы реновации в Москве было снесено свыше 560 расселенных зданий во всех округах столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.