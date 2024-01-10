Пентагон: Дата выписки из больницы министра обороны США не известна

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в среду, 10 января, заявил, что министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, находится в хорошем состоянии, но дата выписки по-прежнему не известна, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии