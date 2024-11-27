Удивительно точные предсказания оставил потомкам И.В. Сталин, часть которых уже исполнилось. Пророческое предсказание И.
Пророчество Сталина о России
Комментарии
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Варлам Устрялов
кличка - ланская дура указывает на появления быдла, вроде неё.
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9 мин.
Варлам Устрялов
сразу видно, что ты за член. ты - член из бандитов и преступников.
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6 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
ты предпочитаешь власть идиотов министров-капиталистов, которые прокакали власть. оставайся без толковой, без полезная быдла.
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1 мин.
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