"Привет, военкомат": Дане Милохину пришла повестка в армию

Известного тиктокера вновь ищут сотрудники военкомата.Как сообщает Телеграм-канал Mash, красногорский военный комиссариат направил очередную повестку о призыве в ряды Вооруженных сил России известному тиктокеру Дане Милохину.
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