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Science: в возникновении мигрени с аурой участвует ганглий тройничного нерва

Science: в возникновении мигрени с аурой участвует ганглий тройничного нерва

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что белки, высвобождаемые в мозге во время мигрени с аурой, переносятся спинномозговой жидкостью к ганглию (скоплению тел нервных клеток) тройничного нерва.

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