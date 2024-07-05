Science: в возникновении мигрени с аурой участвует ганглий тройничного нерва

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что белки, высвобождаемые в мозге во время мигрени с аурой, переносятся спинномозговой жидкостью к ганглию (скоплению тел нервных клеток) тройничного нерва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии