Скандалы, интриги, исследования: затея Джонсона и макробизнес по-микронезийски

Кто из номинантов британского экс-премьера на получение почетного титула пришелся не ко двору местной публике, за сколько президент Микронезии решил разорвать дипотношения с Китаем и в каком виде немкам теперь позволено щеголять в бассейнах.
Кто из номинантов британского экс-премьера на получение почетного титула пришелся не ко двору местной публике, за сколько президент Микронезии решил разорвать дипотношения с Китаем и в каком виде немкам теперь позволено щеголять в бассейнах.
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