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Мировое обозрение

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От защиты тигров – к защите людей

От защиты тигров – к защите людей

Недавно амурский тигр был на грани полного исчезновения. Мы приняли немало защитных мер. Сейчас тигров еще маловато для полного спокойствия за их судьбу, но уже достаточно, чтобы создавать ощутимую угрозу людям.

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