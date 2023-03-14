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«Грядет что-то не в пользу США»: Монтян озвучила плохие новости для киевского режима

«Грядет что-то не в пользу США»: Монтян озвучила плохие новости для киевского режима

Известная правозащитница, блогер Татьяна Монтян в программе «Время покажет» озвучила плохие новости для киевского режима после событий в банковской сфере США.

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