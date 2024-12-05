Сообщается, что выход годной продукции технологических узлов Intel 18A составля...

Сообщается, что выход годной продукции технологических узлов Intel 18A составляет всего 10%Интересно, что Intel выбрала техпроцесс TSMC 3 нм для создания вычислительной плитки своего процессора “Arrow Lake” и плитки SoC “Lunar Lake” вместо Intel 3 или даже Intel 20A.