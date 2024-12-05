НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Сообщается, что выход годной продукции технологических узлов Intel 18A составля...

Сообщается, что выход годной продукции технологических узлов Intel 18A составля...

Сообщается, что выход годной продукции технологических узлов Intel 18A составляет всего 10%Интересно, что Intel выбрала техпроцесс TSMC 3 нм для создания вычислительной плитки своего процессора “Arrow Lake” и плитки SoC “Lunar Lake” вместо Intel 3 или даже Intel 20A.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх