Zefirka > Авто/Мото > Необычный трехдверный внедорожник Range Rover 6×6 Шестиколёсный Mercedes G63 AMG 2013 года стал настоящим «законодателем моды», потому что с этого момента внедорожники с еще одной парой колёс стали более востребованными.