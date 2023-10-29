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АС: Отказ Зеленского от переговоров может стать фатальным для Запада

АС: Отказ Зеленского от переговоров может стать фатальным для Запада

Отказ властей Украины от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия для Запада. Такое мнение в своей статье для American Conservative выразил Даг Бэндоу, бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.

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