АС: Отказ Зеленского от переговоров может стать фатальным для Запада

Отказ властей Украины от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия для Запада. Такое мнение в своей статье для American Conservative выразил Даг Бэндоу, бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.
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