Кабмин утвердил допмеры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе

Правительство ввело дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе. Они распространяются на предприятия ряда Отраслей, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма и общепита.
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