Робот Tesla Optimus научился ходить по пересеченной местности

Робот Tesla Optimus отправился на прогулку / © Tesla Владелец Tesla Илона Маск в социальной сети Х сообщил, что робот передвигался «с завязанными глазами», так как инженеры еще не сделали зрение частью контура управления для пересеченной местности.
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