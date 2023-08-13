СССР-Россия

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  • Silver Kont
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    Обчистили Россию, паразиты проклятые.Предатель получил...
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    А зачем эти придурки идут на убой,,, как говорят :  дурак, это надолго. Если им хочется умирать, вперед и с песней.Кровавый «контрна...

Предатель получил по заслугам. Запад наказал Фридмана

Предатель получил по заслугам. Запад наказал Фридмана

Коллективному Западу во многом нужно сказать спасибо. За то, что показал истинную сущность многих личностей, некогда бывших нашими соотечественниками.

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Комментарии
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Алекс Архипов
Трудно требовать от еврея преданности к России.
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6 час.
Александр Попов
Наверняка, там где он проживает, есть интересные шпили. Петров и Баширов очень любят на шпили смотреть.
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6 час.
Мария Беликова
Обчистили Россию, паразиты проклятые.
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1 час.

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