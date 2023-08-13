Коллективному Западу во многом нужно сказать спасибо. За то, что показал истинную сущность многих личностей, некогда бывших нашими соотечественниками.
Предатель получил по заслугам. Запад наказал Фридмана
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Трудно требовать от еврея преданности к России.
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6 час.
Александр Попов
Наверняка, там где он проживает, есть интересные шпили. Петров и Баширов очень любят на шпили смотреть.
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6 час.
Мария Беликова
Обчистили Россию, паразиты проклятые.
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1 час.
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