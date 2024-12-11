Назван новый признак существования внеземных цивилизаций

Ученые из Вашингтонского университета нашли новый способ обнаружения внеземных цивилизаций. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Astrophysical Journal, для этого необходимо обращать внимание на изотопный состав воды.
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