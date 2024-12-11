Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей С
    стал читать ,думал узнаю подробности - как арестовали максакову ,понял что ...  это новости ))Пока вы не уснули...
  • Невидимка Невидимка
    Странно что еще неспрятался.Пока вы не уснули...
  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...Захарова ответила...

Назван новый признак существования внеземных цивилизаций

Назван новый признак существования внеземных цивилизаций

Ученые из Вашингтонского университета нашли новый способ обнаружения внеземных цивилизаций. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Astrophysical Journal, для этого необходимо обращать внимание на изотопный состав воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх