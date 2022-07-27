Власти ХМАО потратят на организацию форума «Утро» почти 70 млн рублей

На организацию проведения в Ханты-Мансийском автономном округе молодёжного форума Уральского федерального округа «Утро» будет потрачено почти 70 млн рублей.
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