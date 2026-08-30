Исландия оказалась ренегатом ЕС и Запада, внезапно

В Исландии прошел референдум о вступлении в Евросоюз.Точнее, о возобновлении переговоров.Народ оказался против со счетом 52,5:47,5%.
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Есть еще вариант. Либо ты голосуешь за "единую" Россию, либо ты предатель Родины!
Люди высказали своё мнение. Но для гейропцев это трагедия: все должны подчиняться гейропке, а эти посмели?! Всё, они - за Путина. У руководителей гейропки даже одной извилины нет, увы!
"либо ты в ЕС, либо играешь на Путина ..." - оно так, ибо мiр не многополярный никакой, а имеет всегда! два полюса, как плюс и минус, как добро и зло, как день и ночь... всё остальное между полюсами. в этом вопросе нет ничего нового, вот только зачем и почему мы начали говорить о многополярности, как какой-то будущности? - оправдать "красные линии"?, оправдать отсутствие идеи?, оправдать барахтанье в болоте капитализЬма, когда это не про Россию?.. невозможно консолидировать глубинный народ вокруг грабящего его 1% персонажей. нужно что-то другое. и это другое было...