Власти Славянска начали эвакуацию жителей в связи с наступлением ВС РФ

В администрации Славянска, города Донецкой народной республики, который пока контролируется киевскими силовиками, объявили эвакуацию населения в связи с продолжающимся наступлением российских войск в Донбассе в рамках миротворческой спецоперации.
В администрации Славянска, города Донецкой народной республики, который пока контролируется киевскими силовиками, объявили эвакуацию населения в связи с продолжающимся наступлением российских войск в Донбассе в рамках миротворческой спецоперации.
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