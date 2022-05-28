Южный Федеральный

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Власти Славянска начали эвакуацию жителей в связи с наступлением ВС РФ

Власти Славянска начали эвакуацию жителей в связи с наступлением ВС РФ

В администрации Славянска, города Донецкой народной республики, который пока контролируется киевскими силовиками, объявили эвакуацию населения в связи с продолжающимся наступлением российских войск в Донбассе в рамках миротворческой спецоперации.

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