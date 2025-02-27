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Мода и Шоу-бизнес

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Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

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