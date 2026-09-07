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Конкурент Mercedes-Benz GLC и Audi Q5L. BMW X3 2027 предлагает ещё больше комфорта и места сзади

Конкурент Mercedes-Benz GLC и Audi Q5L. BMW X3 2027 предлагает ещё больше комфорта и места сзади

Обновленный кроссовер сделал ставку на оснащение, просторный второй ряд и мощные бензиновые версии BMW официально вывела на рынок Китая BMW X3 2027 модельного года.

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