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Армия Израиля уничтожила более 60 боевиков "Хезболла"

Армия Израиля уничтожила более 60 боевиков "Хезболла"

REUTERS/Israeli Defense Forces Армия Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков "Хезболла" при атаках на северные регионы Израиля, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

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