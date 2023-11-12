Армия Израиля уничтожила более 60 боевиков "Хезболла"

REUTERS/Israeli Defense Forces Армия Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков "Хезболла" при атаках на северные регионы Израиля, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.
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