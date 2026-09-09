Отражать налёты БПЛА будут бойцы с категорией "Д"? Слова Героя России наделали много шума. Что на самом деле будет с ПВО

Автор: Александр Тагиров Военкор поговорил с Верховным главнокомандующим о защите неба. Судя по ответам президента, в ближайшее время нас ждёт реформа противовоздушной обороны.
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Разумное предложение.
Тянуть резину надо прекращать. Бомбить активнее и соединяться с Приднестровьем брать Одессу Жечь поля. Без портов Черного моря хохлы сдохнут.. ЭТО ВОЙНА а войнушка СВО.
К этому надо было прийти на 2-3 года раньше ,а не сидеть и ждать пока кто-то одумается или как-то рассосется...Вечно по хвостам ,по хвостам ...Видно в России каждый день "РЫБНЫЙ"....
Хватит "партизанщины". Систему, в отличии от дрона, на коленке сделать невозможно. Нужна централизация от ТЗ до проекта системы. Ранее эти функции были возложены и исполнялись Войсками ПВО страны.
Ну, и Героя России Поддубного пусть обязательно прихватят. Пусть депутат на себе испытает службу в ПВО. Раз он Герой России вот пусть за Россию и геройствует, а не депутатствует. Сразу будет видно герой или очередной болтун))).