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Отражать налёты БПЛА будут бойцы с категорией "Д"? Слова Героя России наделали много шума. Что на самом деле будет с ПВО

Отражать налёты БПЛА будут бойцы с категорией "Д"? Слова Героя России наделали много шума. Что на самом деле будет с ПВО

Автор: Александр Тагиров Военкор поговорил с Верховным главнокомандующим о защите неба. Судя по ответам президента, в ближайшее время нас ждёт реформа противовоздушной обороны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя чак
чакизменено

Тянуть резину надо прекращать. Бомбить активнее и соединяться с Приднестровьем брать Одессу  Жечь поля. Без портов Черного моря хохлы сдохнут.. ЭТО ВОЙНА а войнушка СВО.

Профиль пользователя Юрий Зубрин
Юрий Зубрин

К этому надо было прийти на 2-3 года раньше ,а не сидеть и ждать пока кто-то одумается или как-то рассосется...Вечно по хвостам ,по хвостам ...Видно в России каждый день "РЫБНЫЙ"....

Профиль пользователя Людмила Свириденко
Людмила Свириденко

Ну, и Героя России Поддубного пусть обязательно прихватят. Пусть депутат на себе испытает службу в ПВО. Раз он Герой России вот пусть за Россию и геройствует, а не депутатствует. Сразу будет видно герой или очередной болтун))).