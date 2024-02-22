Театр абсурда
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Театр абсурда

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Веселье в Красном море только начинается. Россия вступает в союз с хуситами и Хезболлой

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже вырезка из статьи Foreign Affairs (американское издание на контракте у Правительства США):   "С недавнего времени Москва начала дипломатически защищать Исламскую Республику Иран и увеличивать свои инвестиции в иранскую экономику.

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