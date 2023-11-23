Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

федор Чучело и недогенерал , а может тебе по башне дать убогий , чтобы кукушка на место встала? Педрило твоя участь это лизать ботинки хозяевам , сам ты ноль вместе со своим хероическим войском….

Владимир Барышев А где будет сама Чехия, в результате такого конфликта и будет ли вообще? Об этом генерал недоумок не скажет?