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Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Президент Чехии: Армии ЕС готовятся к конфликту высокой интенсивности

Российская Федерация по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим европейские армии, которые всерьез относятся к угрозе со стороны Москвы, уже ведут подготовку к конфликту высокой интенсивности.

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Комментарии
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федор
Чучело и недогенерал , а может тебе по башне дать убогий , чтобы кукушка на место встала? Педрило твоя участь это лизать ботинки хозяевам , сам ты ноль вместе со своим хероическим войском….
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15 час.
Владимир Барышев
А где будет сама Чехия, в результате такого конфликта и будет ли вообще? Об этом генерал недоумок не скажет?
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15 час.
А
Александр
от его остатков страны, которую они сами просрали, даже пепла не останется!!! м@к
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2 час.

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