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Царьград

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Глава Таттинского района Якутии ушел добровольцем на СВО

Глава Таттинского района Якутии ушел добровольцем на СВО

Сразу два якутских чиновника ушли добровольцами на передовую, среди них глава Таттинского района Айаал Бурцев.

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