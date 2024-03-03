Минутка эстетического восторга Любим наблюдать весну у нас на курорте. На берегу уже загорают, в горах всё ещё катают на лыжах, а лес наполняется тихим великолепием.
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Минутка эстетического восторга Любим наблюдать весну у нас на курорте. На берегу уже загорают, в горах всё ещё катают на лыжах, а лес наполняется тихим великолепием.