Дети и родители детсада Калининградской области отправили солдатам посылки

Посылки для военных в рамках акции «Посылка солдату на СВО» собрал волонтерский отряд «Лучики добра» из детского сада «Светлячок» Гурьевского муниципального округа Калининградской области, сообщает пресс-служба муниципалитета 27 мая в соцсети «ВКонтакте».
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