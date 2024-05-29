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Начальник ГАИ придумал, как решить проблему самокатов – нужны неровные дороги

Начальник ГАИ придумал, как решить проблему самокатов – нужны неровные дороги

Начальник ГАИ Свердловской области Алексей Спиридонов заявил, что для борьбы с самокатами нужны неровности на тротуарах.

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Комментарии
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И вообще, скорость на российских трассах должна быть ограничена до 20-40 км в час. Поэтому: 1.Запретить ремонтировать дороги 2.Каждому совершеннолетнему жителю России выдать по вездеходу и ежемесячно выдавать бензин 3. Имеющиеся трассы разобрать и пустить на садовые дорожки в коттеджах депутатов 4.Российский автопром ликвидировать за ненадобностью. Оставить производство бронированных квадроциклов и вездеходов разного размера. 5. Все перевозки по стране вести по железным дорогам. 6.Из дорог оставить Красную площадь и подводящую трассу для парадов. В результате: 1.аварийность исчезнет, ибо пешеходов не станет, как и скоростных машин. А столкновения вездеходов на скорости 20 км в час безопасны 2.ГАИ более не потребуется, всех гаишников на фронт! 3.Исчезнут дорожники вместе с лоббирующими их депутатами. 4.Народ сможет заниматься огородами в любой точке России.  А что?
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