Тайриз Халибертон, набравший 8 очков, улыбался после проигрыша в 5-м матче

После трипл-дабла в 4-й игре серии с «Нью-Йорком» в пятом матче Халибертон набрал 8 очков (2 из 7 с игры, 0 из 2 из-за дуги и 4 из 5 с линии), 2 подбора, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 32 минуты на паркете.