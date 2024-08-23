В Госдуму внесут поправки о сборе с бизнеса за использование зарубежного ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует в сентябре внести на рассмотрение Государственной думы законопроект о сборе с отечественного бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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