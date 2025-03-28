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Царьград

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Украинские спецслужбы предлагали $10 тыс. за теракт в Москве – заявил задержанный

Украинские спецслужбы предлагали $10 тыс. за теракт в Москве – заявил задержанный

Задержанный в Москве россиянин заявил, что украинские спецслужбы предлагали ему $10 тыс. за теракт. По данным ФСБ, мужчина планировал взорвать административное здание, у него нашли пять килограммов взрывчатки.

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