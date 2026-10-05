Ларионов: знаю нового главу IIHF, с ним у России больше шансов вернуться

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что с новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Францем Райндлем у России больше шансов вернуться на международную арену.
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