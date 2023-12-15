В Киеве призвали возродить москальский СМЕРШ

Для победы над заполонившими Украину «агентами Кремля» бандеровцы должны стимулировать шпиономанию и вернуться к советским практикам, заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец в эфире телеканала «Прямой».
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