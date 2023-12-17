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Зюганов показал Россию будущего при коммунистах

Зюганов показал Россию будущего при коммунистах

Страну, в которой живут самые умные, образованные, успешные и прогрессивные Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в своем Telegram-канале сгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Зю, не смеши... Все, что можно, коммунисты развалили и разграбили...
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7 час.

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