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Газета.ру

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Калининградцы издевались над животными, которых находили в интернете

Калининградцы издевались над животными, которых находили в интернете

Зоозащитники изъяли у калининградской семьи трех собак и двух кошек. Об этом сообщает "Клопс". Жители дома на улице Железнодорожной утверждают, что их соседи регулярно откликались на объявления и брали животных "в добрые руки", чтобы издеваться над ними.

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