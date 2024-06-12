Калининградцы издевались над животными, которых находили в интернете

Зоозащитники изъяли у калининградской семьи трех собак и двух кошек. Об этом сообщает "Клопс". Жители дома на улице Железнодорожной утверждают, что их соседи регулярно откликались на объявления и брали животных "в добрые руки", чтобы издеваться над ними.