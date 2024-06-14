Три сына священника из Липецка собирались воевать за ВСУ, но были пойманы при попытке пересечения госграницы

В правоохранительных органах сообщили, что военные следователи закончили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации и Украины — они хотели воевать на стороне Вооружённых сил Украины.