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Царьград

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Экс-главе «Корпорации СТС» Черных ужесточили меру до домашнего ареста

Экс-главе «Корпорации СТС» Черных ужесточили меру до домашнего ареста

Свердловский областной суд заменил Татьяне Черных, бывшему председателю совета директоров «Корпорации СТС», запрет определенных действий на домашний арест до 24 марта 2027 года.

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