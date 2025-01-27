Что такое стрижка-лодочка: объемная прическа обрамит лицо как никакая другая Алёна Юрьева Если ты ищешь стильную прическу, которая не потребует от тебя много времени на укладку, но при этом будет выглядеть эффектно и сохранять свежесть на протяжении нескольких месяцев — стрижка-лодочка идеально подойдет.