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Что такое стрижка-лодочка: объемная прическа обрамит лицо как никакая другая

Что такое стрижка-лодочка: объемная прическа обрамит лицо как никакая другая

Что такое стрижка-лодочка: объемная прическа обрамит лицо как никакая другая Алёна Юрьева Если ты ищешь стильную прическу, которая не потребует от тебя много времени на укладку, но при этом будет выглядеть эффектно и сохранять свежесть на протяжении нескольких месяцев — стрижка-лодочка идеально подойдет.

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