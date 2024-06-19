Сразу более 50 обысков в разных регионах прошло по делу о некачественном закрытии угольных шахт

Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) получило десятки миллиардов рублей на закрытие и рекультивацию объектов, но вскрылись факты невыполненных работ и хищенийИллюстрация: Эксперт Online читайте на monocle.