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Сразу более 50 обысков в разных регионах прошло по делу о некачественном закрытии угольных шахт

Сразу более 50 обысков в разных регионах прошло по делу о некачественном закрытии угольных шахт

Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) получило десятки миллиардов рублей на закрытие и рекультивацию объектов, но вскрылись факты невыполненных работ и хищенийИллюстрация: Эксперт Online читайте на monocle.

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