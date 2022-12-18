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Читатели Dziennik Gazeta раскритиковали Киев после взрыва в кабинете польского генерала

Читатели Dziennik Gazeta раскритиковали Киев после взрыва в кабинете польского генерала

Читающие выходящую на территории Польши газету Dziennik жители поделились реакцией на слова верховного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика относительно происшествия с подрывом украинского подарка, имевшем место в его служебном кабинете.

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