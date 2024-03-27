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Тарасов, Головин и другие звезды, которые не платят алименты

Тарасов, Головин и другие звезды, которые не платят алименты

Кто из артистов не планировал поддерживать своих детей Александр Головин / Дмитрий Тарасов / Андрей Аршавин фото: соцсети Светлана Бондарчук, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, подает против своего экс-супруга уже третий иск.

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