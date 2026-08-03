Гусейн Гасанов надеется избежать наказания по делу об отмывании 68 млн рублей

В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в международный розыск Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в легализации более 68 млн рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", не признает свою вину и рассчитывает на оправдательный приговор.
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