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Гусейн Гасанов надеется избежать наказания по делу об отмывании 68 млн рублей

Гусейн Гасанов надеется избежать наказания по делу об отмывании 68 млн рублей

В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в международный розыск Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в легализации более 68 млн рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", не признает свою вину и рассчитывает на оправдательный приговор.

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