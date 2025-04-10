Рецепты, которые я не забываю на протяжении многих лет: несколько перекусов на скорую руку

Когда время поджимает, важно иметь под рукой несколько рецептов простых и быстрых перекусов. Часто времени на полноценный обед или ужин просто не хватает, и именно тогда простые и вкусные рецепты становятся настоящей находкой.
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