По всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины власти объявили воздушную тревогу. Сигнал о воздушной угрозе прозвучал в Киеве в 18:51 по киевскому времени (совпадает с московским) и далее распространился на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области.