Эксперты РЭО и представители Малайзии обсудили взаимодействие в сфере обращения с ТКО

Эксперты Российского экологического оператора обсудили с представителями посольства Малайзии сотрудничество в сфере обращения с отходами, вопросы регулирования отрасли и применение российских технологических решений.
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