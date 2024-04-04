Большой театр покажет премьеру восстановленного балета «Ромео и Джульетта»

В Москве покажут премьеру восстановленного балета «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьев Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представляет в репертуаре балет “Ромео и Джульетта” на музыку Сергея Прокофьева в постановке Леонида Лавровского и с декорациями Петра Вильямса.