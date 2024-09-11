Шоу-бизнес: Почему Ладе Дэнс пришлось бороться за сына, освоить танцы на пилоне и сменить каблуки на тапочки

В начале 90-х Лада Дэнс считалась секс-символом российской эстрады. Смелые костюмы, харизматичный образ, сильный необычный голос, а еще – песни, мгновенно становящиеся хитами, все это принесло певице огромную популярность.
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